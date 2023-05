Terni, allieva della media Marconi al torneo nazionale di scacchi

Un’alunna della prima C dell’istituto comprensivo Guglielmo Marconi, la scuola di via Rossini, si è classificata al secondo posto del campionato italiano giovanile regionale di scacchi. Un risultato importante grazie al quale la studentessa ternana accederà al Campionato Italiano Giovanile Nazionale in programma a Chianciano Terme dal due al nove luglio.

Il Campionato italiano giovanile di scacchi è una competizione organizzata ogni anno dalla Federazione Scacchistica Italiana dedicata ai giocatori di età non superiore a diciotto anni.

Oltre ad assegnare il titolo di campione o campionessa italiana il torneo vale anche per la qualificazione al Campionato giovanile Europeo.

La studentessa dell’istituto Marconi si è preparata nel corso delle lezioni di scacchi che la scuola offre nell’ambito dell’offerta formativa. Si tratta di tutta una serie di attività che non rientrano tra quelle curriculari ,che ogni scuola offre ai propri allievi anche in base alla ricaduta che le varie attività possono avere sull’andamento scolastico, sulla concentrazione, sulla capacità di concentrazione e autodisciplina.