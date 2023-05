Terni, giovani musicisti ternani sul podio del concorso IspirAzioni Sonore

Sono venti i ternani che hanno partecipato al concorso internazionale IspirAzioni Sonore, una competizione in cui giovani musicisti si sfidano e che ha come fine quello incentivare allo studio della musica i giovani talenti. La gara è riservata ai ragazzi che non hanno più di 16 anni, l’età della scuola media inferiore.

Ecco i nomi dei musicisti ternani premiati al concorso: Elia Ciofini, primo premio assoluto che significa aver ottenuto una votazione che supera 98 punti, Edward Corsalini, primo assoluto, Agata Foschi, premio Vinciguerra, Ludovico Portarena, premio Curci e concerto presso Agimus di Perugia, Cristel Noelai Palomino Gomez, premio Battistini, Simone Palazzese primo assoluto più premio Cucinelli riservato al candidato umbro che ha ottenuto il punteggio più alto.

In gara ci sono stati 100 giovani. Al concorso hanno partecipati anche allievi delle scuole medie ternane ad indirizzo musicale Manassei e De Filis, altri da Rieti, Civita Castellana e Perugia. Tra i pianisti anche un artista di appena sei anni.

Il concorso IspirAzioni Sonore è stato ideato da tre musicisti ternani che organizzano anche masterclass e convegni sempre a tema musicale. «Il 27 maggio ospiteremo Gloria Campaner che terrà un laboratorio sulle emozioni, o meglio sulla gestione delle emozioni prima e durante un’esibizione. Credo che sia importante anche questo aspetto perché suonare davanti ad un pubblico genera di sicuro tensione specialmente nei giovani esecutori», dice Marco Corsalini, clarinettista ed uno degli ideatori del concorso IspirAzioni Sonore.