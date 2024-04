Terni, al Secci concerto del vincitore del concorso Casagrande accompagnato dall'orchestra sinfonica abruzzese

Venerdì 19 aprile, alle 21.30 al Teatro Sergio Secci di Terni, la FIlarmonica Umbra concluderà la quarantanovesima stagione dei concerti con un appuntamento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Alessandro Casagrande. Si esibirà il pianista Yuanfan Yang, vincitore della trentaduesima edizione del Concorso pianistico Internazionale Alessandro Casagrande, insieme all’orchestra dell’istituzione sinfonica abruzzese diretta da Marco Boni.

Il giovanissimo pianista e compositore scozzese Yang, classe 1997, ha vinto importanti concorsi, e ha già tenuto concerti per prestigiose società in Gran Bretagna, in molti paesi europei ma anche Cina e Stati Uniti. Considerato il direttore italiano in carriera più rappresentativo per quanto riguarda la direzione del repertorio per orchestra da camera, Marco Boni vanta un’ampia

esperienza internazionale ospite delle migliori orchestre, con un repertorio che dal barocco arriva fino al contemporaneo.

In programma il Concerto n. 5 di Beethoven l’Imperatore, quinto di quelli per pianoforte e orchestra e la titanica ma anche asciutta e senza enfasi Quinta Sinfonia.

La quarantanovesima Stagione dei Concerti ha confermato la grande ripresa della musica e dell’attività intera della Filarmonica Umbra dopo gli anni difficili della emergenza sanitaria, e i numeri lo dimostrano: 7 mesi di appuntamenti, quasi 250 artisti, oltre 8.000 presenze, 12 sold out, oltre 200 abbonati .