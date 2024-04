Capranica, oggi pomeriggio il "Concerto del cuore" per ricordare tre alunni che non ci sono più

Oggi pomeriggio alle 17, nel tempio romanico di San Francesco, a Capranica si terrà il Concerto del cuore, un evento commemorativo in ricordo degli alunni Flavio, Francesco e Sergio, venuti a mancare prematuramente. Parteciperanno alla manifestazione, che prevede anche intermezzi teatrali, gli alunni dell'Istituto comprensivo "G. Nicolini" nonché gli studenti del liceo musicale Santa Rosa di Viterbo e dell'Iis di Bassano Romano.

Il concerto - voluto dalla dirigente scolastica del IC Nicolini e dell’Iis di Bassano, Maria Luisa Iaquinta - è giunto quest'anno alla terza edizione.

“Il Concerto del cuore - spiega la dirigente - nasce dalla volontà di rendere omaggio a tre ragazzi che sfortunatamente ci hanno lasciati troppo presto. Vuole essere un modo per ricordarli, con gioia e felicità, mettendo da parte per un attimo la tristezza legata alla loro perdita, e per vincere la morte osannando tutto ciò che ci hanno lasciato in eredità. È anche un modo per esprimere, da parte della comunità scolastica, tutta la vicinanza possibile alle famiglie, fare sentire loro che ci siamo, e che, seppur lontano anche solo dall'immaginare l'immenso dolore che provano, non abbiamo dimenticato i loro figli”.

In tanti, lo scorso anno accorsero per ricordare Flavio, Francesco e Sergio.

Particolarmente toccanti furono gli interventi di Daniela, sorella di Francesco, di Cristina, mamma di Sergio, e di Francesca, maestra di Flavio. L'ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.