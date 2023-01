Ternana a Reggio Calabria senza Partipilo e Favilli. Andreazzoli pensa di convocare qualche giovane della Primavera

La Ternana di Aurelio Andreazzoli, oggi effettuerà una seduta di allenamento pomeridiana, tra l'altro aperta al pubblico. L'allenatore dovrà cominciare a pensare alla formazione da allestire per la trasferta di Reggio Calabria in programma sabato prossimo. Infatti se il capitano Defendi è rimasto ai box a causa della tonsillite, Capuano, Donnarumma, Cassata e Moro hanno svolto lavoro differenziato, mentre oggi il giudice sportivo squalificherà gli attaccanti Favilli e Partipilo. Probabile l'esordio in panchina di qualche giovane della primavera: i maggiori indiziati sono Marco Bonugli, Mirco Ferrante, Riccardo Marcelli e Gonzalo Bustos.