Ternana, con il Pisa finisce 1-1. A Tramoni risponde Sorensen.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Lucchesi; Casasola (16'st Favasuli), Labojko (24' st Marginean), Luperini (16'st Pyythia), Celli (24' st Corrado); Falletti (34' st Dionisi); Raimondo, Distefano. A disp. Novelli, Brazao, Mantovani, Capuano, Della Salandra, Garau, Travaglini. All. Breda.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Esteves (24' st Hermannsson); Marin, Piccinini (1' st Nagy); Tramoni (34' st Valoti), Arena (45' st Terregrossa), D'Alessandro (24' Masucci); Moreo. A disp. Loria, Leverbe, Gliozzi, Toure, Vignato, De Vitis, Veloso. All. Aquilani.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo

RETI: pt 23' Tramoni, st 1' Sorensen

NOTE: Spettatori 7.209 per un incasso di euro 36.702. Ammoniti Marin, Piccinini, Moreo, Falletti, Casasola, Diakitè, Labojko, Lucchesi per gioco falloso.

Angoli: 4-10 per il Pisa. Recupero tempo, pt 2', st 5'.

Terni - Buon pareggio concquistato dalla Ternana nella serata di Santo Stefano al Libero Liberati. Nel primo tempo i rossoverdi partono bene, al 16' Falletti accelera sulla destra e crossa per Luperini, con la palla che esce fuori di poco. Al 23' arriva il vantaggio del Pisa, con Piccinini che la mette in mezzo per Tramoni che calcia di prima intenzione e, complice anche una deviazione di Lucchesi, fa 1-0. Incomincia il secondo tempo e le fere trovano subito il pareggio con Sorensen. Casasola infila per Raimondo che calcia contro il portiere e sulla ribattuta il difensore 1-1. Al Pisa viene annulato un gol in fuorigioco, mentre a qualche minuto dalla fine Lucchesi ha una doppia occasione per firmare il gol del vantaggio, con Nicolas che impedisce il secondo gol stagionale del centrale rossoverde.