Sabato 9 Marzo 2024, 08:16

Una partita in grado di pesare tanto. Pisa-Ternana, per i rossoverdi, non sarà da dentro o fuori per la salvezza, però può segnare una prima svolta, in attesa di ospitare il Cosenza prima della sosta. Ternana pronta ad andarsela a giocare pure all'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani, memore di aver vinto entrambe le ultime due trasferte. Il tecnico Roberto Breda ammette il peso di questo impegno: «A questo punto - dice - le partite sono sempre di meno. Dobbiamo continuare a cercare di fare punti contro tutti». Confida sulla possibilità di accorciare la classifica con le squadre sopra, per riaprire i giochi e coinvolgere pure altre contendenti. «Oggi - spiega - non è tutto definito. Anche chi ha 34 o 35 punti deve considerarsi coinvolto nella lotta alla salvezza. Noi ancora di più, visto che di punti ne abbiamo 29. Dobbiamo essere bravi a perdere meno colpi delle altre. Possiamo fare punti contro tutti e il nostro gruppo ha assimilato questo concetto».

Questa gara, per Breda, richiede «tante attenzioni e tante letture». Sono tutti a disposizione, tranne due infortunati e uno squalificato. Mancano ancora Viviani e N'Guessan, mentre la squalifica tiene fuori De Boer. Tre possibili dubbi, uno per reparto, nell'undici di base. In difesa, Lucchesi potrebbe tornare nel terzetto di retroguardia dopo le due gare con Dalle Mura. A centrocampo, attenzioni tutte su Amatucci e Faticanti. Potrebbe profilarsi un avvicendamento tra i due. Il primo si è comportato bene nelle ultime partite, ma in settimana Breda ha provato più volte il secondo, sempre come perno centrale. Resta, però, anche la possibilità di vederli insieme, anche se Luperini e Pyyhtiä restano favoriti come intermedi. In attacco, Raimondo sembra favorito su Favilli. «Posso contare - spiega l'allenatore - su un gruppo che ha saputo superare due momenti chiave. Il primo a novembre, quando sono arrivato io. Il secondo dopo i cambiamenti del mercato di gennaio, nel periodo in cui abbiamo avuto anche partite strane. Penso, ad esempio, al pareggio con lo Spezia, con il rischio che pesasse mentalmente. Invece, c'è stata una grande reazione».

Se dovesse esserci un rigore? Che si farà? «Decideremo con i ragazzi la linea giusta. Il rigore con il Parma è stato battuto male, ma se tornassi indietro lo farei tirare ancora a Raimondo. Lui deve imparare che un errore non deve portare abbattimento, bensì rabbia. E' giovane e deve ancora fare tanta esperienza. Ma è pur sempre il nostro capocannoniere».

Probabile formazione

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Faticanti, Pyyhtiä, Carboni; Gaston Pereiro, Raimondo. Allenatore: Breda.