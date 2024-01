Ternana-Pereiro, l'attesa è finita e l'uruguaiano passa in rossoverde

La lunga trattativa si sblocca. Gaston Pereiro è pronto a diventare un calciatore della Ternana. Arriva in prestito dal Cagliari, fino a giugno 2024. Il via libera è arrivato dopo più di due settimane di tira e molla, con la società rossoverde umbra ad attendere di giorno in giorno un affare che sembrava non arrivare mai, nonostante le volontà del giocatore uruguaiano e l'accordo tra le società avvenuto già ai primi giorni di gennaio.

Un primo rinvio del suo arrivo alla Ternana è stato dovuto alla necessità di convocarlo per Lecce-Cagliari, in una situazione di emergenza per tante assenze nella squadra sarda. Poi, però, sono sorte questioni da chiarire tra il calciatore e il suo agente. Quest'ultimo avrebbe preferito piazzarlo altrove, ma Gasrton Pereiro ha rifiutato ogni possibile trasferimento. Voleva solo la Ternana, dove ritrova Stefano Capozucca, suo direttore sportivo al Cagliari e ora diesse delle Fere. L'arrivo di Gaston Pereiro, in attesa delle visite mediche e dell'ufficialità da parte della Ternana calcio, va a riempire la casella lasciata vuota da Cesar Falletti, andato a titolo definitivo alla Cremonese. Un uruguaiano, al posto di un altro uruguaiano. Gaston Pereiro è il giocatore che l'allenatore Roberto Breda ha ora a disposizione per il ruolo di trequartista, lasciato scoperto proprio da Falletti.

Difficile capire se sarà subito titolare contro il Cittadella, visto che può fare solo un paio di allenamenti con i nuovi compagni e che non ha i novanta minuti nelle gambe da parecchio tempo.