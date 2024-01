Martedì 9 Gennaio 2024, 00:55

Giacomo Faticanti c'è e si è già allenato con i nuovi compagni. Gaston Pereiro, però, ancora no. L'uruguaiano del Cagliari era atteso il lunedì per le prime visite mediche e per perfezionare il passaggio alla Ternana. Invece, è ancora a Cagliari. Questo, mentre Cesar Falleri è già a Cremona dove si è sottoposto alle visite mediche. Lui ha già salutato Terni, così' come ha salutato tutti Niccolò Corrado andato a Modena, sempre per le visite mediche e per firmare il suo passaggio in gialloblu. Chi pensava di vedere Gaston Pereiro alla ripreda degli allenamenti, è rimasto deluso. Per il giocatore, che deve ovviare all'addio di Falletti, sono venuti fuori alcuni ostacoli da superare. Ostacoli di tipo burocratico ed economico riguardanti lui e il Cagliari. Giocatore e società sarda sono al lavoro per superarli. La Ternana è alla finestra e aspetta. Ma non è disposta ad aspettare più di tanto. Se la questione dovesse arrivare a sbloccarsi subito, con conseguente arrivo in città di Gaston Pereiro, bene. Altrimenti, in via della Bardesca sono pronti pure a cambiare obiettivo e virare alla ricerca di un altro trequartista. Per questo, resta caldo lo sloveno Ziga Repas. Il tempo per attendere, ormai, stringe. Lo staff tecnico di Roberto Breda, infatti, ha ricominciato la settimana tipo di allenamento in vista della ripresa del campionato. Sabato si va a Bari e c'è bisogno di andarci con la squadra al completo e con almeno i primi rinforzi. Il primo arrivo ufficiale del mercato di gennaio è Faticanti. Il Lecce lo ha mandato in prestito secco. Il centrocampista classe 2004, giudicato tra i più interessanti talenti al mondo, ha subito conosciuto il suo nuovo allenatore e i nuovi compagni. Ora potrebbe essere il momento anche di Franco Carboni. L'esterno sinistro, classe 2003, arriva dall'Inter a titolo temporaneo, ma solo dopo la risoluzione del prestito attuale al Monza. Per lui, però, è solo questione di poche ore. Possibili novità imminenti anche per gli arrivi del difensore francese Ange N'Guissand dal Torino e dell'attaccante polacco della Primavera dell'Inter Jan Zuberek. Il mercato dell Ternana, però, è destinato ad altri movimenti. In entrata, si seguono anche Giovanni Buonfanti dell'Atalanta e Gianluca Frabotta della Juventus (ma è ancora al Bari in prestito), mentre si continua ad accostare alla Ternana pure il difensore del Cagliari Elio Capradossi. Il Cagliari, come si vede, è una costante, nei rapporti. Christian Travaglini, infatti, potrebbe rientrare in Sardegna, per essere girato al Taranto. Resta invece congelata la cessione all'Ascoli di Valerio Mantovani. L'infortunio di Marco Capuano blocca la partenza del difensore, che lavora a parte per un problema fisico. Così come a parte, sempre per guai fisici, lavora Gregorio Luperini, altro giocatore per il quale si ipotizza una possibile partenza, qualora arrivassero richieste.