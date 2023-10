Teatro Mancinelli: Salemme a Orvieto apre la stagione, superati gli abbonamenti dell'anno scorso

C'è attesa per la prima nazionale di "Natale a casa Cupiello" con Vincenzo Salemme che sabato prossimo, 21 ottobre, alle 21 aprirà la nuova stagione del Teatro Mancinelli di Orvieto “30 anni di compagnia”. Lo spettacolo e la replica in programma domenica 22 ottobre alle 18 (fuori abbonamento) si avviano verso il doppio sold out. Gli ultimi biglietti disponibili sono in vendita sul sito www.ticketitalia.com e presso la biglietteria del teatro da mercoledì 18 a sabato 21 ottobre, dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 18.30 (sabato fino alle 20.30) e domenica 22 ottobre, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Fino a sabato sarà ancora possibile sottoscrivere anche l’abbonamento all’intera stagione teatrale che ha in programma 13 spettacoli.

Al momento sono già 210 gli abbonamenti sottoscritti e quindi è stato confermato e superato il numero di 201 fatto registrare lo scorso anno,

"Un risultato importante e non scontato – commenta il sindaco e assessore alla Cultura, Roberta Tardani – che premia la qualità complessiva dell’offerta artistica e culturale della stagione del Teatro Mancinelli che l’amministrazione comunale ha costruito in sinergia con il direttore artistico Pino Strabioli. Quest’anno abbiamo inserito in abbonamento ben 13 titoli, tre in più rispetto al ’22-’23, lasciando comunque invariato il costo medio dei singoli spettacoli e non era affatto certo riuscire confermare i numeri della passata stagione soprattutto in un contesto economico non semplice per le famiglie. Ma il variegato cartellone del Mancinelli, ricco di grandi nomi, ha saputo intercettare un pubblico eterogeneo e soprattutto ha richiamato l’interesse e l’attenzione degli amanti del teatro provenienti da fuori città e da fuori regione".

Per la sindaca Tardani: "Tirano anche gli altri spettacoli fuori stagione e funziona la formula degli sconti per gli under 25 che sta attirando finalmente anche il pubblico più giovane e lo sta avvicinando al teatro come era nei nostri obiettivi nel momento in cui abbiamo ripreso in mano direttamente la gestione del Mancinelli. Una gestione che guarda alla qualità della proposta culturale e alla sostenibilità economica, con una politica dei prezzi che oggi soltanto un Ente pubblico può garantire nella consapevolezza e nella convinzione che gli investimenti nella cultura non sono a fondo perduto ma un investimento sul futuro di una comunità".