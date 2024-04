Orvieto: imprenditore muore schiacciato dal trattore

Tragedia oggi pomeriggio nelle campagne di Acqua fredda a Orvieto Scalo dove un imprenditore di 66 anni, Roni Mocio, ha perso la vita mentre stava eseguendo alcuni lavori in un terreno di sua proprietà. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio. La dinamica è ancora in fase d’accertamento. L'uomo, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, è rimasto schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando. Secondo una prima ricostruzione il mezzo agricolo da frutteto si è ribaltato e il 66enne, che era alla guida, è rimasto sotto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ma per l'imprenditore non c'era già più nulla da fare. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Orvieto per gli accertamenti del caso.

