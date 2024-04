Orvieto, bisarca carica di auto nuove prende fuoco sull'A1: polstrada e vigili del fuoco al lavoro

ORVIETO - Traffico bloccato sul tratto umbro dell'autostrada del sole tra Orvieto e Fabro in direzione nord con qualche ripercussione al traffico per l’incendio di una bisarca carica di autovetture nuove.

L’incendio, stando ai primi accertamenti, si è sviluppato in modo autonomo e non a causa di un incidente stradale.

Sul posto in pochi minuti sono giunte le pattuglie della polizia stradale, i mezzi dei vigili del fuoco e personale della società Autostrade per l’Italia. Tutti al lavoro, i vigili per domare le fiamme, la polstrada e Autostrade per l'Italia per fare in modo che il traffico possa riprendere regolarmente.

In corso indagini per stabilire l'origine del rogo.