"30 anni di Compagnia" al Teatro Mancinelli: Angelo Mellone chiude il 28 aprile con il suo recital musicale

La stagione del Teatro Mancinelli di Orvieto "30 anni di Compagnia" chiuderà il prossimo 28 aprile alle 18 con il recital musicale "In fin dei conti. Capitoli di una messinscena" di e con Angelo Mellone. Si tratta di una variazione sul calendario iniziale che prevedeva la chiusura il 27 aprile con lo spettacolo "E sono morti. Il sogno italiano di Carlo Pisacane" sempre con Angelo Mellone ed Eleonora Giorgi.

Il giornalista, scrittore e direttore del Day Time di Rai Uno sarà accompagnato sul palco dai musicisti Salvatore Russo (chitarra), Franco Speciale (contrabbasso), Francesco Longo (fisarmonica) e Beppe Fornaro (clarinetto).

Un reading teatrale di musica e parole che prende spunto dal nuovo libro di Angelo Mellone "In fin dei conti.

Capitoli di una messinscena" (CartaCanta edizioni), una raccolta di poesie in cui raduna quelle che definisce le sue "ossessioni": l’Italia, le radici, gli antenati, i figli, la provincia, la memoria nazionale, la nostalgia dell’origine, l’amore di coppia. Un viaggio doloroso, epico, struggente, in cui ogni spettatore troverà qualche verso, qualche scena, qualche passo musicale in cui identificarsi e sentirsi parte di questa danza vorticosa di note e parole, in cui Mellone sarà accompagnato da quattro musicisti straordinari e qualche ospite d’eccezione.

Lo spettacolo chiuderà la stagione in abbonamento del Teatro Mancinelli realizzata dal Comune di Orvieto con la direzione artistica di Pino Strabioli e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto.

Biglietti in prevendita disponibili su TicketItalia.