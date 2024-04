Cinzia Leone a Orvieto per presentare "Vieni tu giorno nella notte"

Cinzia Leone, giornalista, scrittrice e disegnatrice, sarà ospite questo martedì, 16 aprile, alle 17,30 di OrvietoLife e Unitre Orvieto per un incontro nella Sala consiliare del Comune. Sarà l’occasione per presentare il suo ultimo romanzo “Vieni tu giorno nella notte”, edito da Mondadori. A dialogare con l’autrice ci saranno Roberto Conticelli, Ruben Della Rocca e Alessandro Maria Li Donni. Tutto parte da Israele, da Tel Aviv, in un giorno qualunque si consuma una nuova tragedia: un attentato kamikaze. Da lì si snoda la storia di Ariel e Tarik due giovani che si sono incontrati per caso e si sono amati. Il romanzo si snoda spiegando il titolo, un verso tratto da Giulietta e Romeo di Shakespeare, che Cinzia Leone declina in maniera contemporanea. Ariel è un ragazzo israeliano di genitori italiani che, tornato a Tel Aviv, si arruola nello Tsahal, l’esercito israeliano e inizia a vivere e lavorare tra la metropoli e il deserto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poi arriva Tarik, un giovane palestinese fuggito da Jenin per scampare alle violenze della famiglia. C’è l’incontro con Ariel e sboccia l’amore. La violenza del terrorismo li separa per sempre e da qui parte il racconto. Si tratta di un romanzo attuale, drammatico e d’amore. E’ l’occasione per il lettore di conoscere e scoprire come si vive la quotidianità in una delle più grandi città del Medio Oriente e dell’unica democrazia dell’area, dove l’omosessualità, ad esempio, non è un reato e anzi è parte della vita e dell’amore. L’incontro con l’autrice sarà arricchito da Alberto Romizi, vice-presidente di Unitre Orvieto, che leggerà alcuni brani del libro.