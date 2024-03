Mercoledì 6 Marzo 2024, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 09:25

LA PRESENTAZIONE

La buona notizia è che si parte. Che il nuovo e modernissimo PalaTerni non sarà una cattedrale nel deserto ma si animerà di musica, congressi ed eventi sportivi. Si parte con un musical dedicato a San Valentino, si chiude con quello di Natale, il 23 dicembre, dedicato soprattutto alle famiglie.

Nel mezzo ci sono cento giorni durante i quali la società Forum Umbria gestirà la struttura con eventi aperti al pubblico e, altri, destinati a privati per un totale di quarantacinque giornate che dovrebbero essere già tutte coperte.

La presentazione di queste prime giornate è stata una sorta di anteprima. Così Ramona Morelli, direttore generale del Pala Ternana Eventi, che ha come braccio operativo la società Umbria Forum, ha spiegato: «Abbiamo acquistato un pacchetto che prevede la disponibilità dell'impianto per un massimo di 45 eventi nell'arco di cento giorni, comprese ovviamente le giornate per i necessari allestimenti».

La gestione del PalaTerni, (la struttura è nata da un'idea progettuale della giunta Di Girolamo, è stata realizzata dalla giunta Latini e gestita da quella Bandecchi) era stata rivendicata da Stefano Bandecchi quando era ancora proprietario della Ternana. All'epoca aveva costituito una società ad hoc. Una volta diventato sindaco, però, la gestione diretta era viziata da incompatibilità. Per questo è rimasta in capo a chi lo ha realizzato, che ora ha affittato a terzi gli spazi. In questo caso, per cento giorni, alla società presieduta da Bandecchi.

Superata, dunque, l'empasse, il PalaTerni riparte - dopo il taglio del nastro, a ottobre per i Mondiali di scherma paralimpica - con la prospettiva di diventare un polo attrattivo per tutto il centro Italia, data la sua capienza di oltre cinquemila posti a sedere più la possibilità di aprire una parete e ospitarne un altro migliaio di persone all'aperto. «Una struttura straordinaria, la più nuova che c'è in Italia, che ha superato tutti i test per l'acustica e quindi può essere utilizzata per ogni tipo di spettacolo», ha sottolineato Morelli.

La presentazione è avvenuta alla presenza delle massime autorità cittadine, tra cui l'ex vicesindaca Benedetta Salvati, che curò la realizzazione del progetto passo dopo passo e l'avvocato Emiliano Strinati, per la Fondazione Carit, che ha contribuito alla realizzazione dell'impianto. Un clima da grande evento per cui Strinati non è voluto entrare in un'altra querelle ancora non risolta che riguarda la possibilità da parte della Fondazione di poter utilizzare per cinque giorni l'anno, gratuitamente, la struttura.



Tra i presenti anche molti imprenditori da tutta l'Umbria, tra cui Eugenio Guarducci, patron di Eurocholocate e di molte altre iniziative. Che assicura che non farà qui "Ternichocolate" ma non esclude un futuro utilizzo del PalaTerni per qualche evento nuovo.

Intanto, come detto, si parte (e non era scontato). Apre ad aprile il musical ispirato (e dedicato a San Valentino, patrono di Terni) e chiude il concerto di Natale. Nel mezzo, per ora altri musical e uno spettacolo di danza (vedi box a fianco). «Siamo aperti anche a eventi sportivi e già il prossimo anno ne avremo uno a livello nazionale», precisa Morelli. Poi è il tempo dei ringraziamenti e, anche della gratitudine. Il PalaTerni era nella progettazione della giunta Raffaelli, nel 2010. E' arrivato nel 2024 e, per fortuna, ha messo tutti d'accordo.



