Carri, maschere e majorette per il carnevale dei bambini di Acquasparta

ACQUASPARTA – Alice nel Paese delle meraviglie, Peter Pan, il Bruco mela, Capitan Uncino e tanti altri personaggi della letteratura per bambini saranno protagonisti dei carri allegorici che tornano a sfilare per le vie di Acquasparta. La cittadina umbra si prepara ad inaugurare, domenica 5 febbraio, la 28esima edizione del “Carnevale dei bambini di Acquasparta”, punto di riferimento per tutto il territorio dell'Umbria del Sud e non solo. Per tre domeniche - il 5, il 12, il 19 – si potranno incontrare artisti di strada, majorettes, ma anche le Tazze Girevoli di “La bella e la bestia” e le Regina del Mare. Creazioni nate dalle sapienti mani e dal costante impegno dei volontari e degli artisti che lavorano tutto l’anno per la buona riuscita della manifestazione. Sfileranno i minicarri, sui quali potranno salire i bambini, mentre dai tre grandi quasi quanto quelli del Carnevale di Viareggio, verranno lanciati palloni, caramelle, gadget e peluche. Sarà una edizione ricca di sorprese, con la presenza di gruppi mascherati e folcloristici che si esibiranno durante le sfilate come la street band Città di Foligno e le majorette New Lady Spartanes in calendario per la prima domenica. La seconda giornata di festa, il 12, sarà la volta della Filarmonica di Lama e le sue majorette. Il 19 febbraio a dominare la scena saranno le majorettes Pomezia Diamond e il gruppo bandistico Città di Acquasparta.



Da venerdì 10 a domenica 19 febbraio, inoltre, sarà aperta la taverna dove poter degustare i piatti tipici del territorio. L’evento, patrocinato dal Comune e dalla Pro loco di Acquasparta è a ingresso libero e gratuito.