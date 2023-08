Perugia, spaccio di droga e bivacco nel sottopasso di via Brunamonti. Blitz della polizia

Mercoledì 16 Agosto 2023, 09:15







Intervento della Polizia a Monteluce, nel sottopasso di via Brunamonti (angolo Piazza Monteluce) dopo una segnalazione di un bivacco e per una presunta attività di spaccio di droga. Gli agenti dell’a squadra volante al momento del controllo non hanno trovato persone sul posto, ma erano evidenti le tracce di bivacco a vista la presenza di una grande quantità di sporcizia e materiale ingombrante abbandonato da chi ha occupato quel posto. Immediato è scattato l’intervento di bonifica della zona grazie agli operatori ecologici che hanno provveduto a liberare e disinfettare l’intera area. Grazie all’intervento degli agenti è stato anche possibile attivare la richiesta di una imminente pulizia e igienizzazione dell’intero sottopassaggio con una contestuale chiusura momentanea della parte non agibile, in modo così da impedirne qualsiasi accesso e attività criminale.

L’attività della Polizia di Stato, in queste circostanze, è finalizzata oltre che a contrastare tutti quei fenomeni criminali, legati il più delle volte allo spaccio di sostanze stupefacenti, a verificare le eventuali presenze di persone, spesso senza fissa dimora, in difficoltà e che potrebbero avere bisogno di interventi di natura sanitaria o assistenziale. A proposito di bivacchi, proprio in questi giorni è stata segnalata la presenza di una persona che ha ricavato un giaciglio di fortuna in una nicchia sulle mura del parco della Cupa.