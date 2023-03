Roma, il sottopasso della “discesa del Quadraro” nuovamente nel degrado. I residenti: «Abbiamo paura solo a passarci vicino»

Ci risiamo: il sottopasso della “discesa del Quadraro” come viene chiamata comunemente dai residenti, è nuovamente nel degrado più completo. I cittadini hanno paura ad avvicinarsi di giorno e di notte immaginiamoci ad attraversarlo: «Non se parla nemmeno né di giorno ne’ tantomeno di notte - dice Gianluca - un residente che abita da cinquant’anni in via dell’Acquedotto Felice proprio sotto gli archi in cima alla salita - rabbrividirei solo al pensiero di doverci passare immaginiamo ad entraci poi ho problemi di deambulazione e non riuscirei neanche a correre in caso di pericolo non voglio nemmeno pensarci, passando vedo tanti materassi tanta spazzatura, dovrebbe essere ripulita, poi di notte è frequentatissimo da sbandati ci dormono in tanti». Sul profilo Facebook Quadraro i commenti si susseguono da tempo: Rosa dice: «è diventata ancora una volta una discarica di materassi», Ivana poi ricorda la sua infanzia e i suoi primi baci: «Quanti baci... là sotto sopra il sasso perché lui era più basso di me, era il primo bacio della mia vita come dimenticarlo era il 1962, avevo 12 anni, preistoria». Molti si lamentano di come sia diventata ancora una volta una discarica di rifiuti e un ammasso di materassi per chi la notet va a doemirci. E’ il sottopasso di via dei Lentuli che porta in via Decio Mure sotto la Tuscolana che unisce il Quadraro nuovo o Quadratetto col Quadraro vecchio, medaglia d'oro al valor civile con tanto di la croce di ferro con la lastra di marmo in bella vista con il simbolo dell’Italia e tredici nomi scolpiti sotto la scritta "A chi romanamente cadde 1915 – 1918”, un monumento ai caduti per rendere gloria ai soldati del Quadraro periti durante la Grande Guerra è posta di fronte via dei Quintili.

Eppure quasi tre anni fa il tunnel fu ripulito e furono rimossi giacigli e siringhe e materassi, intervennero Polizia Locale, PICS e Carabinieri perchè era diventato un un bivacco pericoloso per i residenti e tutta la cittadinanza. I residenti adesso chiedono alle istituzioni di muoversi e ridare decoro ad un tunnel utiizzato fino a qualche anno favda cuttadini anziani e ragazzi. I cittadini chiedono che venga ripulito per permettere a tutti di raggiungere l’area verde intitolata a Niccolò Blois dove i cittadini portarono i loro amici pelosi nell’area cani molto frequentata e che per raggiungerla appunto coloro che abitano nelle vicinanze di via dei Lentuli, dall'altro lato della Tuscolana, devono percorrere il tunnel. Proprio la galleria di via Decio Mure al Quadraro nel 2012 si provò a recuperlarla con un murale dell’artista Mr Thoms, nell'opera chiamata il “RisucchiAttore". L’artista aveva pensato all’ingresso del tunnel come un varco che conduce in un nuovo mondo, che vi “inghiottisce” all’interno del tunnel della sua gola, insieme a svariati oggetti, come lampadine, cartelli stradali e bicchieri. Dall’altra parte del magico tunnel invece, aveva pensato ad un mondo dove ci si ritrovava circondato da degli spiritelli, piccoli guardiani della porta, disegnati dall'artista Giò Pistone. I residenti sperano di ridare lustro al tunnel e al quartiere con quell'opera come dieci anni fa ripulendo il tunnel e perchè no rendendo l'illuminazione al suo interno permanente