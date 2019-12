PERUGIA - In strada, a metà pomeriggio, non distante dalla farmacia: pochi attimi per strappargli il borsello e scappare con il portafoglio, i soldi e i documenti lasciandolo a terra dolorante. E' successo poco dopo le cinque di martedì pomeriggio a Fontivegge, proprio di fronte all'ingresso della stazione.



Secondo quanto si apprende, l'uomo stava camminando quando è stato aggredito alle spalle. In pochi istanti, due balordi gli hanno strappato il borsello, lo hanno fatto cadere e sono scappati a piedi. Un'azione fulminea, che pare abbia impedito alla vittima di poter fornire particolari elementi di riconoscimento dei due.



Sul posto, oltre al 118, immediato l'arrivo dei carabinieri che hanno subito iniziato le indagini.