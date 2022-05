Perugia, incendio distrugge un autobus. E' il terzo caso in poche settimane

PERUGIA Terzo incendio, in poche settimane, per un autobus di linea di BusItalia che è andato completamente distrutto. E' successo martedì mattina alle 7,40 a Strozzacapponi. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme e una pattuglia della polizia municipale che ha provveduto a gestire il traffico nel tratto di strada interessata dal rogo. Accertamenti in corso sulle cause, ma è scontato che si tratti di un guasto meccanico. Secondo quanto reso noto dai vigili del fuoco di Perugia non sono state coinvolte persone. E' il terzo autobus di BusItalia che prende fuoco nel giro di poche settiamne. Gli altri due bus sono andati a fuoco a Vestricciano e Colonnetta. A Vestricciano, come successo anche stamattina, il fuoco ha completamente distrutto il mezzo.