La madre non gli dà i soldi e il figlio distrugge la casa: arrestato

Un 44enne arrestato dalla squadra volante a Pescara per aver distrutto la casa dell’anziana madre. Voleva ancora soldi e la donna, stanca delle continue richieste, ha detto di no anche dopo che il figlio l’ha minacciata di distruggere la casa. «Spacco tutto - ha detto - dammi subito i soldi». Gli agenti sono intervenuti dopo la chiamata, giunta al 113, che segnalava l’aggressione dell’uomo nei confronti di un’anziana in un’abitazione nel quartiere San Donato. Immediatamente arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato in casa il 44enne che, ancora in preda all’ira, continuava a danneggiare gli oggetti.

Dopo averlo bloccato, gli agenti hanno proceduto alla ricostruzione dei fatti, accertando come la donna, oramai esausta delle continue richieste di denaro avanzate nel tempo dal figlio, poco prima, aveva rifiutato l’ennesima richiesta di soldi, nonostante le minacce.

Al diniego, ha distrutto gran parte di mobilio e suppellettili presenti nell’abitazione. All’arrivo degli agenti, la casa si presentava a soqquadro. L’anziana, fortunatamente, è rimasta illesa. L’aggressore è stato tratto in arresto e condotto nella casa circondariale di Pescara in attesa dell’udienza di convalida.