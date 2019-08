Inveisce contro gli operatori sanitari e distrugge il punto di primo intervento a Sezze: arrestato

Ultimo aggiornamento: 14:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha devastato il punto di primo intervento della "Casa della salute" di Sezze, rendendo inutilizzabile il servizio. Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri, dopo la telefonata arrivata dagli operatori sanitari all'alba di oggi.L'uomo, in stato di alterazione psico fisica, si era recato presso il punto di primo intervento dove, senza apparente motivo, ha iniziato a inveire contro il personale sanitario presente, quindi ha danneggiato suppellettili e strumentazioni.L’arrestato deve rispondere di interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato: è stato trasferito nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo.Si tratta dell'ennesimo caso in provincia di Latina di aggressioni in strutture sanitarie.