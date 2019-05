Perugia, anziana gravemente ustionata da un ritorno di fiamma della stufa

Ultimo aggiornamento: 12:18

PERUGIA -- Una donna di 79 anni, residente nella prima periferia di Perugia, è rimasta gravemente ustionata in più parti del corpo a seguito di un ritorno di fiamma di una stufa appena azionata con l'alcool. L’infortunio, come riferisce una nota del S.Maria della Misericordia, è avvenuto nella prima mattinata di mercoledì e subito dopo l'allarme dato dai familiari sono stati attivati i soccorsi. Le prime cure sono state prestate nella sala emergenza del S. Maria della Misericordia da una equipe composta da dermatologi, dall’anestesista Dott.ssa Ada Vecchiarelli e dai sanitari del Pronto Soccorso coordinati dalla dott.ssa Nabilia Said .Le ustioni di primo e secondo grado hanno riguardato oltre il 30% del corpo ed in particolare, torace, collo e viso. Dopo che la paziente è stata messa in sicurezza, i sanitari della centrale del 118 hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento presso il centro grandi ustionati di Cesena. Le condizioni della donna vengono considerate gravi e la prognosi è riservata.