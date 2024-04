Rieti, donna anziana trovata senza vita in casa per un malore

RIETI - Donna senza vita trovata in casa in via Di Vittorio a Rieti, nella giornata di domenica. Nulla hanno potuto fare i soccorritori intervenuti, se non constatare l'avvenuto decesso delll'anziana, una 81enne reatina, ritrovata esanime all'interno del proprio appartamento.

La morte è riconducibile a cause naturali, fatale un malore. Sul posto sono intervenuti I vigili del fuoco, una pattuglia della Squadra volante della questura di Rieti e il personale medico-sanitario del 118 che ne ha accertato l'avvenuto decesso.