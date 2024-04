Teramo, badante muore a 44 anni mentre accudisce un'anziana

Tragedia a Basciano: badante di 44 anni si accascia a terra e muore mentre sta accudendo un’anziana signora. Il decesso è avvenuto oggi pomeriggio verso le 16. Stando a quanto è stato possibile apprendere, la donna di 44 anni, di origine brasiliana, dopo il riposino pomeridiano, stava parlando con la sua assistita quando avrebbe detto: «Non mi sento bene», e poi è caduta a terra.

L’anziana, con un urlo, ha allertato i familiari, i quali hanno subito chiamato i soccorsi e prestato i primi soccorsi. Sul posto è giunta in breve tempo un’ambulanza medicalizzata del 118 di Teramo, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: la donna sarebbe morta per un arresto cardiaco o un infarto fulminante. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Pineto, i quali hanno constatato che si è trattato di una morte naturale; di conseguenza, il pm ha immediatamente restituito la salma ai familiari per la sepoltura.