Sistema compagnia aerea in tilt, anziana di 101 anni scambiata per una neonata

Domenica 28 Aprile 2024, 13:03 - Ultimo aggiornamento: 13:11

Un curioso errore nel sistema di prenotazione di American Airlines ha portato a scambiare una donna di 101 anni per una bambina di poco più di un anno. Il problema deriva dall'incapacità del sistema di riconoscere l'anno di nascita corretto di Patricia, nata nel 1922 e non nel 2022 come erroneamente registrato. La BBC ha documentato l'ultimo episodio in cui è emerso questo equivoco, che ha suscitato l'ilarità sia della signora che del personale di bordo. «È stato divertente vedere che mi scambiavano per una bambina e non per una vecchia signora!» ha dichiarato Patricia, la protagonista di questa singolare vicenda.