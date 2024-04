Padova, sbranata dai cani e braccia amputate: il momento del sequestro degli Amstaff

È stata salvata solo dal pronto intervento dei carabinieri di Mortise (Padova) un’anziana di 83 anni aggredita ieri sera in casa dai suoi cinque cani di grossa taglia. Solo dopo aver allontanato i cani i militari sono riusciti a prestarle soccorso. La donna è stata trovata a terra priva di sensi mentre era alla mercé dei cani. Subito ricoverata al pronto soccorso di Padova, in ospedale, date le gravissime condizioni, le hanno dovuto però amputare sia l’intero braccio destro che l’avambraccio sinistro. L'anziana è in prognosi riservata ma non rischia la vita.