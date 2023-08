Catanzaro-Ternana partita aperta anche ai tifosi

Catanzaro Ternana è a porte aperte. Il pubblico, dunque, ci sarà. E' arrivata la decisione assunta in prefettura, a Lecce, legata alla partita di domenica 27 agosto alle ore 20,30, confermata allo stadio leccese Ettore Giardinieri per la documentazione di idoneità dello stadio di Catanzaro presentata in ritardo. Scongiurata, quindi, l'ipotesi delle porte chiuse, come si paventava in un primo momento. Saranno però aperti solo tre settori dello stadio di Via del Mare, due per i sostenitori del Catanzaro e quello degli ospiti per i tifosi ternani quindi 1500 biglietti per tifosi calabresi e 300 per quelli ternani. Si attende ora l'avvio della prevendita dei biglietti. La concomitanza con la festa patronale di Lecce (con il clou degli eventi che comunque termina la sera prima della partita) aveva portato a considerare questa evenienza. Fino alla riunione nella prefettura di Lecce nella quale si è invece deciso di lasciare aperto l'evento, anche in seguito a un interessamento del presidente della Lega Pro Mauro Balata. La decisione della Lega B di far disputare la partita a Lecce è arrivata mercoledì 23 agosto ed ha spento le speranze del Catanzaro di riuscire in extremis a giocare nel suo stadio, ridestate in un primo momento dall'avvenuto invio per posta elettronica certificata alla Federcalcio della certificazione del completamento dei lavori mancanti sull'impianto di illuminazione del Nicola Ceravolo. La Figc, che poi ha dato il via libera alla società giallorossa a giocare sul suo campo ma solo dalla successiva gara interna (con lo Spezia), ha considerato tardivo l'invio della comunicazione per la gara con le Fere. Tra l'altro, fino al mercoledì pomeriggio, la stessa società rossoverde non sapeva se avrebbe dovuto organizzare la trasferta della squadra a Catanzaro oppure a Lecce.