La Ternana riapre la campagna abbonamenti: «Altri sei giorni»

Una campagna abbonamenti partita tardi, quella della Ternana, essendoci stato il passaggio della proprietà delle quote societarie. Ma ora la società ha deciso di riaprirla, dopo che era stata chiusa il 18 agosto. Questo per permettere di sottoscrivere le tessere per le gare casalinghe della squadra anche a chi, nel periodo a cavallo del Ferragosto, non era in città perché in vacanza altrove. E così, la campagna riapre giovedì 24 agosto 2023, per andare avanti fino alla settimana successiva, martedì 29 agosto. Sono sei giorni in più, come specifica in una nota ufficiale la società rossoverde. Cinque giorni, invece, per chi sceglie di abbonarsi "in presenza". Nella giornata di domenica 27, infatti, non si procederà, in quanto i botteghini dello stadio Liberati resteranno chiusi. Sarà possibile, però, abbonarsi prue di domenica solo con la formula online (sempre attiva dal 24 al 29 agosto), sul sito internet della VivaTicket. Si riprende agli stessi orari della prima ondata di sottoscrizione, che ha portato alla chiusura del 18 agosto con il dato di 1.615 abbonati. Oltre alla possibilità di procedere online, i botteghini dello stadio (dove, comunque, anche i sottoscrittori online dovranno andare per ritirare le loro tessere) saranno aperti la mattina dalle ore 9 alle 12 e il pomeriggio dalle ore 15 alle 18. La Ternana calcio ricorda ancora che per abbonarsi ci si deve presentare ai botteghini dello stadio con il foglio già compilato in ogni campo, contenente i dati della persona che intende abbonarsi e firmato. In più, serve anche e un suo documento di identità.