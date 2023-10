Omicidio fuori dalla discoteca ad Arezzo, il presunto assassino preso a Perugia

È un 38enne di origine dominicana residente a Magione l'uomo sospettato di aver ucciso, durante una lite fuori da una discoteca a Terranuova Bracciolini (Arezzo), Joel Ramirez Seipo, suo connazionale e coetaneo, residente a Montevarchi. L'uomo è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Arezzo ed eseguita dai carabinieri a Magione. I militari del comando provinciale aretino sono arrivati al 38enne al termine di una settimana di indagini basate sulla visione delle telecamere che già avevano dato indicazioni

precise. Il delitto si è consumato domenica 1 ottobre prima delle 7 fuori da un locale di Terranuova Bracciolini (Arezzo)

dopo un concerto di un noto rapper dominicano. L'uomo arrestato avrebbe scagliato il vetro tagliente di un narghilè infranto, come reazione al lancio di uno sgabello e il coccio avrebbe provocato il taglio della

giugulare in maniera mortale per il 38enne residente a Montevarchi.