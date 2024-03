Braccianti sfruttati nei campi, cinque indagati e un arresto a Perugia. Indagine anche a Siena e Grosseto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un arresto ai domiciliari e quattro obblighi di presentarsi alla polizia giudiziaria è il bilancio di un'indagine della procura della Repubblica di Perugia contro lo sfruttamento in agricoltura che ha riguardato non solo il Perugino ma anche le province di Siena e Grosseto. Scoperta un'organizzazione con base perugina costituita da turchi e marocchini che gestiva l'intermediazione di manodopera straniera per il lavoro nei campi. Una settantina le persone sfruttate secondo quanto emerso dall'indagine dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro. Erano costrette a lavorare anche sedici ore a fronte di contratti giornalieri di sei. E' emerso, tra l'altro, come non venissero rispettate le norme sulla sicurezza.