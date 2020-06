Non rispettano i divieti per il viadotto Montoro: 92 multe in due giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primi due giorni di controlli, e prime novantadue sanzioni elevate ai check point previsti per limitare il traffico sulle strade locali dopo la chiusura del Viadotto Montoro.Il piano straordinario per la messa in sicurezza della viabilità alternativa è stato adottato dal Questore, Prefetto, Sindaco di Narni e Anas.Notevole il traffico pesante sulle direttrici di carico Perugia e Orte, anche in vista del fine settimana; nei due check point posti uno in località San Liberato, le pattuglie della Polizia di Stato di Terni – Questura e Polizia Stradale – dei Carabinieri e della Polizia Locale di Terni e di Narni, hanno fermato e controllato n. 525 veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5t., 75 dei quali non sono risultati legittimati al transito sul territorio provinciale e, dopo essere stati sanzionati, sono stati rimandati sui percorsi già definiti. I servizi continueranno anche nei prossimi giorni per garantire la sicurezza della viabilità e per sostenere le comunità coinvolte in questa difficile situazione.