Montoro di Narni, incendio nella notte distrugge appartamento

TERNI L’appartamento è stato quasi completamente distrutto da un incendio a Montoro di Narni. Nella tarda serata di ieri, sabato 12 settembre, le prime fiamme che hanno richiamato squadre di vigili del fuoco provenienti da Terni e da Amelia per fronteggiare il fuoco che si era sviluppato all’interno della casa per cause ancora non chiarite: i vigili sono giunti in maniera sollecita, quasi subito dopo la richiesta di aiuto, in quanto la squadra di Amelia dista solo qualche kilometro da Montoro. Una volta preso visione dell’incendio si è pensato di richiedere un aiuto alla caserma di Terni. Il lavoro dei vigili è stato coronato da successo quando intorno alla mezzanotte il fuoco è stato finalmente spento; l’appartamento però era quasi completamente distrutto. La cosa positiva è che non si registrano al momento danni alle persone e nemmeno nelle abitazioni vicine a quella che è andata a fuoco, che per un momento è stata la preoccupazione delle due squadre di vigili del fuoco, che hanno lavorato in tal senso. Oggi si verificherà la solidità dell’appartamento per prendere successive decisioni in quanto alla sua abitabilità.