Proseguono i lavori avviati da Anas per la riapertura del viadotto “Montoro”, sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” (Terni-Orte) in provincia di Terni. In particolare, l’impresa esecutrice ha avviato da mercoledì scorso le operazioni propedeutiche al montaggio dei martinetti idraulici, che nelle fasi successive dell’intervento consentiranno il sollevamento degli impalcati e il ripristino della verticalità della pila interessata. Le attività sono in corso tramite una piattaforma by-bridge. Questa mattina l’Assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Enrico Melasecche, ha effettuato un sopralluogo in cantiere, accompagnato dai responsabili della Struttura Territoriale Anas Umbria. L’intervento, effettuato con tecniche altamente innovative, consentirà di evitare la demolizione di due campate, riducendo sensibilmente la durata dei lavori. Il completamento è stimato per la fine del mese di luglio. In caso di esito positivo di alcune indagini tecniche tuttora in corso, la riapertura potrà riguardare anche i veicoli pesanti, ad esclusione dei trasporti eccezionali. Al contempo Anas sta provvedendo al potenziamento della segnaletica lungo i nuovi percorsi alternativi individuati dalla Prefettura di Terni nell’ambito del COV (Comitato Operativo Viabilità), mentre le squadre del personale su strada sono impegnate nell’assistenza agli utenti, in coordinamento con le Forze dell’Ordine. Anas ha avviato anche una campagna informativa tramite radio, giornali, web e social media per informare l’utenza sui percorsi alternativi differenziati per i mezzi pesanti di lunga percorrenza, traffico pesante locale e autovetture.

