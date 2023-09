Narni, schianto sulla strada del cimitero. Morta una donna, grave il marito

NARNI Incidente mortale a Montoro. Coinvolta una coppia di anziani. Morta una donna di settantasei anni, grave il marito. Indagini in corso.

Lo schianto è avvenuto nel corso della mattina di oggi, 16 settembre, nei pressi del cimitero del borgo di Montoro. A scontrarsi frontalmente una Citroen C3 guidata da un diciannovenne di Terni e una 500 vecchio modello con a bordo la coppia di anziani.

A seguito dello scontro, entrambi hanno riportato ferite gravi e sono stati trasportati d'urgenza ll'ospedale di Terni.

Nonostante gli sforzi dei sanitari però, per la donna non c'è stato nulla da fare mentre il marito è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata.

Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti sono al lavoro gli agenti della polizia Locale di Narni e l’autorità giudiziaria ternana.