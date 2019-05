Narni: l’unica banca del Centro Storico chiuderà a giugno. S’avanza l’idea di Poste italiane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente proroghe per la banca, l’unica del centro storico di Narni. Chiuderà come previsto per il mese di giugno. I dirigenti di Banca Intesa non hanno lasciato spazio ad alcun ripensamento: questo quanto stabilito dalla riunione che è stata tenuta dai vertici della banca con gli amministratori. Da giugno tutto chiuso, allora. Però un passo avanti nella “sostituzione” sembra averla fatta Poste Italiane, che guardano con interesse alla evoluzione della situazione dei punti credito.“Sapevamo già di questa nuova mappatura dei servizi finanziari nel centro storico di Narni e della chiusura di Banca Intesa e vi stiamo lavorando alacremente per crescere la nostra influenza” spiegano. Di più: la direzione interregionale sta anche pensando ad un altro locale meno complicato dell’attuale, situato su una curva pericolosa della Flaminia, senza marciapiedi: “Tra qualche giorno posizioneremo anche un nuovo postamat, di quelli più evoluti per venire incontro alle esigenze dei clienti”. Dice Marco Mercuri, il vicesindaco, da sempre nel mondo bancario: “A noi interessa che i cittadini abbiamo un servizio: mica facciamo il tifo per qualcuno”.Ora le Poste guardano con interesse proprio al palazzotto che banca Intesa lascerà libero. E se fosse quella la soluzione meno complicata? Uno spostamento con l’Ufficio Postale sarebbe alla fine il minore dei mali. Per tutti.