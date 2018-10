Roma, colpo alla banca di Casalpalocco: strappano la porta col furgone e svaligiano le casse

Furto la scorsa notte in una filiale della Banca Intesa in via Eschilo 180 all'Axa. Secondo quanto riferito, alle 2.30 circa i ladri, 3-4 persone, a bordo di un furgone, hanno agganciato la porta della banca con un cavo e l'hanno divelta. Sono poi entrati nell'istituto di credito e hanno portato via una delle casse. Ancora da quantificare il bottino. Indagano i carabinieri di Casalpalocco che stanno verificando attraverso i video delle telecamere di sicurezza dettagli utili a rintracciare gli autori del furto. Sul posto per i rilievi sono intervenuti anche i carabinieri di Ostia. © RIPRODUZIONE RISERVATA