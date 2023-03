Assegni bancari addio? Almeno per alcune banche il libretto è destinato a sparire. Ormai rimpiazzato da pagamenti digitali, carte, app e home banking, il sistema andrà via via in pensione. La prima banca a decreta rne l'addio è stata Intesa: proprio in questi giorni sta comunicando ai correntisti che dall’8 maggio i libretti per gli assegni non saranno più utilizzabili, come anticipato da La Stampa. Uno stop che al momento riguardante solo una fetta correntisti, ma presto potrebbe essere esteso anche ad altri. Ma che fine faranno gli assegni con le altre banche e cosa cambia per i pagamenti?

