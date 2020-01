Messina (Intesa Sanpaolo): «Green deal, disponibili a finanziare investimenti per 50 miliardi»

«Nel nostro Paese possono essere attivati investimenti per 150 miliardi, degli oltre mille miliardi europei, sul fronte del green deal. Noi, come Intesa Sanpaolo, siamo disponibili a finanziare 50 miliardi e dimostrare che nel nostro Paese si torna a fare investimenti». Lo ha detto l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel corso della presentazione dei risultati 2019 realizzati nel settore dello sviluppo sostenibile. In Italia é importante «accelerare gli investimenti», ha raccomandato il banchiere romano. «Dobbiamo individuare rapidamente un filone - ha quindi esortato - che induca nuovamente gli imprenditori a fare investimenti. Solo così riusciremo a far ripartire la crescita. E se c’è davvero la volontà di fare investimenti nel settore green Intesa Sanpaolo è pronta a fare la sua parte».



«L’Italia è un Paese molto forte, con fondamentali fortissimi», ha poi aggiunto Messina. Il comparto imprenditoriale italiano ha un «potenziale di stabilità - ha aggiunto - che deriva da una struttura finanziaria che è unica in Europa. Perché il nostro Paese può contare su una struttura, quella della famiglia, che non è comparabile in Europa: tutto ciò grazie all’entità del risparmio, tra i più importanti al mondo. Abbiamo un debito pubblico che va gestito in modo attento, ma come ho detto l’Italia è un Paese forte, ha risorse sufficienti per farvi fronte. E la tenuta delle banche dimostra che, a prescindere da chi ci governa, la stabilità non è un problema».

Ultimo aggiornamento: 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA