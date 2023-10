Narni, turismo. Terre dei Borghi Verdi e Le vie del cinema protagonisti al Ttg di Rimini

NARNI Narni al Ttg Travel Experience di Rimini. Focus su le Terre dei Borghi Verdi, progetto di cui è comune capofila, e la rete umbra dei festival del cinema.

«È stata - ha detto l'assessore Giovanni Rubini - un’occasione di promozione della nostra città e del nostro territorio. Un’opportunità importante per far conoscere le ricchezze paesaggistiche, storiche, artistiche e culturali che Narni può vantare. I visitatori hanno potuto conoscere i nostri circuiti museali, promossi dai rappresentanti di Narni Sotterranea e Archeoares, ma anche le esperienze che il nostro territorio può offrire: il turismo rurale, enogastronomico, le esperienze outdoor».

Nell’area Talk dello stand dell’Umbria Narni ha partecipato due presentazioni.

La prima, per raccontare il progetto Borghi verdi, la seconda, per presentare il progetto della Rete Umbra dei Festival del Cinema, in cui Narni rientra a pieno titolo con Le vie del Cinema, manifestazione che l’anno prossimo giungerà alla trentesima edizione.

«Siamo contenti di aver portato qui a Rimini, all'interno della fiera del turismo, delle esperienze positive - chiude Rubini - è stata una bella vetrina per la nostra città che ci ha permesso di promuovere le varie realtà turistiche e culturali che aiutano il nostro territorio a crescere».