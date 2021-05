Acquasparta, progetto Terre dei Borghi Verdi avanti tutta. Nasce il Giardino della Biodiversità.

ACQUASPARTA "Armati di picco e pala" i sindaci dei 17 comuni che aderiscono a le Terre dei Borghi Verdi, Acquasparta, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, San Gemini, Stroncone e Terni, hanno segnato il passo della seconda tappa del progetto dedicato alla promozione turistico culturale dell’Umbria del sud con un'iniziativa particolare. In occasione della giornata Mondiale delle Api, nei giardini di Palazzo Cesi, i sindaci e loro rappresentanti, hanno messo a dimora diverse essenze arboree, una per ogni Comune, per dare il via a quello che sarà il Giardino della Biodiversità dedicato alle essenze mellifere. Un'occasione, quella di sabato, per fare il punto sullo stato dell'arte del progetto generale e sulle iniziative per il prossimo futuro. «In questo primo mese e mezzo di attività – hanno spiegato il sindaco Montani, l’assessore a cultura e turismo del Comune di Acquasparta, Guido Morichetti e il coordinatore del progetto, Federico Rubini – abbiamo assistito al lancio di alcuni strumenti di comunicazione. Ci eravamo lasciati con la nascita di quello che era stato definito un piccolo ecosistema social media e oggi possiamo contare su una pagina facebook che già conta più di 6.500 follower, un profilo di Instagram che sta arrivando ai 1.000. I contenuti legati al nostro territorio, in particolare i punti di interesse, i cammini, i sentieri – hanno sottolineato - hanno raggiunto dal 1 aprile a oggi la bellezza di oltre 400.000 persone su Facebook e oltre 45.000 su Instagram». Una serie di attività sviluppate in vista dell'appuntamento di ottobre 2021, al TTG di Rimini.Per quella data, il piano è di sviluppare una progressive web app, un ibrido fra un portale web e un'applicazione, incentrata su un'offerta turistica slow, in cui siano protagoniste le esperienze individuali.

APPROFONDIMENTI EVENTI Amelia, presentato il progetto Borghi Verdi. 17 Comuni nel segno di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA