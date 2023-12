Narni, tragedia di Santo Stefano. Anziano precipita dal ponte d'Augusto

NARNI Tragedia al ponte d'Augusto. Anziano precipita nel vuoto e muore. Un volo di trenta metri che non ha lasciato scampo a un ottantasettenne del posto.

Secondo una primissima ricostruzione, l'uomo, alla guida della sua auto, avrebbe accostato su uno dei lati della carreggiata. Dopo aver inserito le quattro frecce sarebbe sceso. Al momento non è chiaro cosa sia successo nei minuti intercorsi fra il momento in cui è sceso dall'auto e quello in cui è caduto.

A dare l'allarme, alcuni automobilisti di passaggio insospettiti dalla presenza dell'auto senza nessuno a bordo, in un punto tristemente famoso nel comprensorio per essere stato teatro di diversi suicidi.

Sul posto i vigili del fuoco, una pattuglia della polizia locale e i sanitari del 118 che hanno potuto soltanto dichiarare il decesso dell'anziano.