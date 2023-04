Narni, torna il sereno sulla Corsa all'Anello. Terzieri ed Ente Corsa insieme per la manifestazione

NARNI Fumata bianca sulla Corsa all'Anello. Terzieri ed Ente Corsa ritrovano l'equilibrio. Messi da parte i malumori e ricompattate le fila, si lavora tutti insieme per la manifestazione. Dopo le polemiche dei giorni scorsi che avevano visto l'astensione dei terzieri alla votazione sul bilancio e il presidente dell'Ente Corsa Federico Montesi presentare le dimissioni sul tavolo del sindaco Lorenzo Lucarelli, sembra che si sia ritrovata la quadra. Per sanare una situazione potenzialmente esplosiva, un susseguirsi serrato di incontri e riunioni che nei giorni scorsi hanno visto scendere in campo anche Michele Francioli, presidente del consiglio comunale con delega alla Corsa, e il primo cittadino. Alla fine, ieri, è stato proprio Lucarelli ad annunciare il ritorno del sereno. «Narni c'è - ha scritto - interamente pronta a celebrare la sua impareggiabile storia ed identità.Tutti al lavoro per la nostra festa, come sempre». Un equilibrio necessario per la riuscita di una manifestazione che negli anni è diventata il principale volano di attrazione turistica del territorio. Un evento che dal 24 aprile al 14 maggio attira a Narni migliaia di appassionati o semplici curiosi.