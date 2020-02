Narni, svelate le date della nuova edizione della Corsa all'Anello: il via il 23 aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da quel giorno, e sino al dieci maggio, la città ridiventerà una potenza medievale come era nel 1371, anno che viene ricordato. La Corsa renderà omaggio al cittadino più illustre della città, il condottiero Erasmo da Narni, detto il Gattamelata, di cui ricorre il 650esimo anniversario dalla nascita. E proprio al grande capitano degli armati della Repubblica Veneta verranno resi gli onori con un convegno, il due maggio, al quale parteciperà anche Franco Cardini, professore emerito si storia medievale all’Università di Fiorenze. Con lui nomi prestigiosi quali Ugo Barlozzetti, Ornella Tommasi, Giovanna Baldissin Molli. Grande rilievo pure la partecipazione di un discendente lontanissimo della famiglia, Stefano Gattamelata, che porterà l’esperienza di avere un nome così importante. Ma la Famiglia del Condottiero porterà in visione, per una esposizione, le certificazioni degli onori che aveva ricevuto durante la sua lunga e perigliosa carriera. Verrà raccolto pure il materiale su altri capitani di ventura molto importanti e cioè Bartolomeo D'Alviano e Braccio Fortebraccio, materiale che verrà depositato poi nella sala del museo espressamente dedicata al Grande Narnese.Vi sarà inoltre una conferenza sul fumetto storico, con presentazione di una storia a fumetti originale sul Gattamelata, con testi di Patrizia Nannini e disegni di Mauro Laurenti ed una conferenza sulla scherma storica, con dimostrazione in armi e costumi riferiti all'epoca del Condottiero.