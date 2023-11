Narni trionfa al premio Miglior Cavaliere d'Italia. Premio scuderia più vittoriosa a Fraporta, sul podio "migliori giovani under 18" i cavalieri di Santa Maria

Narni trionfa al premio Miglior Cavaliere d'Italia. Il terziere Fraporta vince come "scuderia più vittoriosa del 2023" mentre Jacopo Matticari e Francesco Matticari del terziere Santa Maria portano a casa il secondo e il terzo posto nella categoria "miglior giovane under 18".

Un'annata tutta d'oro quella della Corsa all'Anello che, a settembre, è salita sul tetto dell'Umbria e fra le prime dieci rievocazioni storiche in Italia. Un riconoscimento siglato dal Ministero della Cultura che ha pubblicato la graduatoria del bando per la concessione del fondo nazionale per le rievocazioni storiche.

Le medaglie del Premio Miglior Cavaliere invece, sono state annunciate ieri nell'ambito della cerimonia che si è svolta a San Secondo Parmense.



«Il sacrificio, la passione e la tenacia portano grandi soddisfazioni - hanno detto i priori del terziere Fraporta Giuseppe Ratini e Andrea Massarelli - ieri, grazie a questo premio, si chiude un 2023 straordinario per tutto il terziere.

Grazie a tutti i responsabili della scuderia, ai cavalieri e ai ragazzi e ragazze fanno parte di questa grande squadra».

Aria di festa anche dalle parti del terziere arancioviola.

«Molto buone queste iniziative - ha commentato Marco Matticari capo priore del terziere Santa Maria - perché danno visibilità al mondo delle giostre equestri, gratificano l'impegno dei ragazzi, promuovono conoscenze e confronti tra le varie realtà. Collaborare in una scuderia e allenare cavalli per le gare è una cosa molto impegnativa ma in realtà nelle scuderie c'è spazio per dare una mano a vari livelli, scoprire o portare avanti questa passione e spero che ci siano sempre più ragazzi e ragazze ad avvicinarsi a questo particolare e avvincente settore. Le porte delle scuderie sono aperte».