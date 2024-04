Narni, Corsa all'Anello: meno otto giorni al via. Torna in piazza anche Max Mariola con la "matriciana all'anello"

NARNI Corsa all'Anello, meno 8 giorni al via. Ad aprire la festa sarà il banditore a cavallo che il 24 aprile leggerà il "banno".

Per diciannove giorni, sotto il segno della Terra, tema scelto per l'edizionen 2024, sarà possibile assistere a rievocazioni storiche, celebrazioni religiose e tradizionali, benedizioni dei cavalieri, battesimi dei terzieri, mercati, appuntamenti che vedranno protagonista l’arte, conferenze, talk, mostre, reading, letteratura, spettacoli teatrali, musica ed enogastronomia dai profumi e i sapori trecenteschi.

Gran finale 11 e 12 maggio con il Grande Corteo Storico in notturna e la gara equestre al Campo de li giochi.

Ospite d'onore, lo chef Max Mariola che, dopo il successo del 2023, ha deciso di fare il bis con il cooking show “Amatriciana dell’anello” che si terrà nella centralissima piazza dei Priori giovedì 25 aprile alle 17,30.

Primi appuntamenti:

Sabato 27 aprile alle 21 terziere Mezule presenta “Le età della vita” al parcheggio della chiesa di Santa Margherita.

Il destino di una donna vissuta a Narni oltre sei secoli fa. Un racconto tra passato e presente, rievocando l’amore, la gioia, il dolore e il disinganno. Il tempo fugge, creando legami inaspettati e indissolubili conflitti familiari.



Domenica 28 aprile alle 21.30 in piazza San Bernardo spazio alla giornata Medievale del terziere Santa Maria con “Tre cose solamente m'enno in grado: la donna, la taverna e 'l dado”.

Una sera qualunque, in una taverna narnese del Trecento, sullo sfondo di un'atmosfera ebbra di vino e infiammata dal ritmo incalzante di diverse figure: chi gioca, chi beve e chi donne riceve. Storie di malaffari, vizi e peccati, che lasciano spazio anche all'amore.

Infine, mercoledì primo maggio alle 15,30 a largo San Francesco e dintorni sarà la volta del terziere Fraporta con “Una manciata di terra”.

Nel 1363 la morte del componente di una nobile famiglia narnese crea sentimenti contrastanti: dolore per la perdita, avidità e invidia verso gli eredi. Tra i pettegolezzi e le chiacchiere del popolo emergerà la voce di una donna che farà capire l'importanza di una "manciata" di terra.



Scaricabile l'app Corsa all’Anello, utile per rimanere aggiornati in tempo reale sul programma (anche in caso di variazioni).

Biglietti per la Corsa all’Anello del 12 maggio in prevendita su circuito VivaTicket.