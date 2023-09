Narni, si ribalta con il trattore. Ferito un sessantenne

NARNI Si ribalta col trattore,ferito un sessantenne. Secondo un aprima ricostruzione l'uomo sarebbe stato impegnato in qualche piccolo lavoro agricolo sul proprio appezzamento di terreno, in via Corniera. Ad un certo punto, per motivi da accertare, il mezzo si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni e il personale del 118. Il ferito è stato trasportato in ospedale dove sono state riscontrate diverse fratture e ferite agli arti, e un trauma toracico ma non sarebbe in pericolo di vita.