Lugnano in Teverina, incidente con la motozappa. Morto un agricoltore

LUGNANO IN TEVERINA Si mette a zappare l'orto. Morto un agricoltore. A causare il decesso, un incidente con la motozappa. Un fatto avvenuto questa mattina quando il settantaseienne originario di Lugnano ha deciso di fare qualche lavoretto sul suo campo. Un'attività di routine, come quella di zappare qualche zolla di terra per piantare qualche verdura. Ma qualcosa è andato storto.

L'uomo, in seguito a un incidente in fase di ricostruzione, è deceduto. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Insieme a loro, al lavoro anche una squadra dei vigili del fuoco di Amelia e i carabinieri, in attesa dell'autorizzazione da parte del magistrato di turno della rimozione del corpo.