La Fondazione Carit si è fatta carico delle difficoltà della parrocchia del Duomo: ha così comunicato l’intenzione di versare una bella somma in sostituzione delle offerte che i fedeli donano ad ogni messa, offerte che alla fine del mese arrivano almeno a 4000 euro. E siccome le messe non si celebrano, quell’importo manca alle casse della parrocchia guidata da don Sergio Rossini; quei soldi che servono anche per gli aiuti agli indigenti, per la Caritas e per la normale manutenzione della chiesa che è bella, bellissima, ma anche grande e bisognosa di continui ritocchi.

