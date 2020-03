Orvieto, sospesi tutti i mercati rionali fino al 3 aprile 2020

Sospesi tutti i mercati rionali nel comune di Orvieto. In seguito alla riunione operativa che si è svolta mercoledì 11 marzo presso la Prefettura di Terni a cui hanno preso parte i rappresentanti del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e il Comitato per l’Ordine e la sicurezza Pubblica, la sindaca Roberta Tardani, con apposita ordinanza ha disposto, a partire dal 12 marzo e fino al 3 aprile 2020 la chiusura dei mercati settimanali di Orvieto: Piazza del Popolo (giovedì e sabato), di Sferracavallo (lunedì), di Orvieto Scalo e di Ciconia (martedì).

"Il Comando della Polizia locale - precisa una nota del palazzo comunale - è incaricato della vigilanza e dell’esecuzione del provvedimento adottando tutte le misure necessarie a dare piena attuazione a quanto in esso stabilito."

"Il provvedimento - spiega la sindaca Tardani - scaturisce dalle misure urgenti emanate in questi giorni dal Presidente del Consiglio dei Ministeri in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 estese all’intero territorio nazionale a seguito del DPCM (Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri) del 9 marzo 2020 che vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico."

"In tal senso - conclude la nota - lo svolgimento dei mercati settimanali presenti nel Comune di Orvieto, dove abitualmente affluiscono oltre ai visitatori anche molti operatori provenienti da altre province con il potenziale rischio di ulteriore diffusione del contagio da Coronavirus, non può essere assicurato dal momento che tra le misure igienico sanitarie richiamate nei decreti del Governo viene più volte evidenziata la necessità di rispettare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, quale indispensabile cautela al fine di limitare il propagarsi del virus."

